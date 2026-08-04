До +30 и град: где в Костанайской области испортится погода





В Костанайской области 18 августа ожидается неустойчивая погода. На западе, севере и востоке региона прогнозируются дождь и гроза, днём возможен град.

Ночью и утром западные и северные районы области накроет туман. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на западе, востоке и юге региона ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, на юге области — до +15. Днём столбики термометров покажут +20…+25 градусов, в южных районах — до +30.

В Костанае ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдут дождь и гроза, возможен туман. Ветер юго-западный и западный — 9–14 метров в секунду. Ночью прогнозируется +8…+10 градусов, днём — +20…+22.

СОР и СОЧ отменят в начальных классах Казахстана: чем их заменят В начальных классах казахстанских школ отменят суммативное оценивание за раздел и четверть. Вместо привычных СОР...

Оценки по новым правилам: что ждёт школьников Казахстана В Казахстане изменят подход к оцениванию знаний школьников. Формативные оценки будут сильнее влиять на итог...