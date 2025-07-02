Деревья и кустарники могут разрастись и занять большие участки. Однако казахстанцам не стоит спешить их вырубать самостоятельно – за это грозит наказание. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

17 июня 2025 года вышел приказ Министра экологии № 167, который вносит поправки в вопросы об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

Данный документ предполагает ответственность казахстанцев за незаконную вырубку деревьев и кустарников. При этом речь идет не только об особо редких и исчезающих видах, но и о тех, что растут в обычных дворах.

Например, под защитой приказа оказались следующие виды, за вырубку и повреждение которых имеются серьезные штрафы:

сосна, ели всех видов, лиственница – могут назначить наказание на сумму от 15 до 45 МРП ( от 58 980 до 176 940 тенге на 2025 год), в зависимости от возраста дерева;

( на 2025 год), в зависимости от возраста дерева; кедр – наказание составит от 17 до 47 МРП ( от 66 844 до 184 804 тенге );

); арча, или можжевельник древовидный – от 14 до 44 МРП ( от 55 048 до 173 008 тенге );

); клен, вяз, липа, осина, ива древовидная, тополь – от 10 до 40 МРП (что равно сумме от 39 320 до 157 280 тенге );

МРП (что равно сумме ); береза, можжевельник, кедровый стланик – наказание составит от 12 до 42 МРП ( от 47 184 до 165 144 тенге );

); орех грецкий, фисташка – от 50 до 80 МРП ( от 196 600 до 314 560 тенге );

); абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная – от 10 до 40 МРП ( от 39 320 до 157 280 тенге );

); акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники – за вырубку и повреждение придется заплатить от 9 до 39 МРП (от 35 388 до 153 348 тенге).

В действие новый приказ вводится с 5 июля 2025 года. Поэтому перед вырубкой или уничтожением того или иного вида растительности следует убедиться в законности своих действий и обратиться в соответствующие городские службы. Например, в Алматы это Управление экологии и окружающей среды.

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