Деревья и кустарники могут разрастись и занять большие участки. Однако казахстанцам не стоит спешить их вырубать самостоятельно – за это грозит наказание. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
17 июня 2025 года вышел приказ Министра экологии № 167, который вносит поправки в вопросы об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.
Данный документ предполагает ответственность казахстанцев за незаконную вырубку деревьев и кустарников. При этом речь идет не только об особо редких и исчезающих видах, но и о тех, что растут в обычных дворах.
Например, под защитой приказа оказались следующие виды, за вырубку и повреждение которых имеются серьезные штрафы:
- сосна, ели всех видов, лиственница – могут назначить наказание на сумму от 15 до 45 МРП (от 58 980 до 176 940 тенге на 2025 год), в зависимости от возраста дерева;
- кедр – наказание составит от 17 до 47 МРП (от 66 844 до 184 804 тенге);
- арча, или можжевельник древовидный – от 14 до 44 МРП (от 55 048 до 173 008 тенге);
- клен, вяз, липа, осина, ива древовидная, тополь – от 10 до 40 МРП (что равно сумме от 39 320 до 157 280 тенге);
- береза, можжевельник, кедровый стланик – наказание составит от 12 до 42 МРП (от 47 184 до 165 144 тенге);
- орех грецкий, фисташка – от 50 до 80 МРП (от 196 600 до 314 560 тенге);
- абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная – от 10 до 40 МРП (от 39 320 до 157 280 тенге);
- акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники – за вырубку и повреждение придется заплатить от 9 до 39 МРП (от 35 388 до 153 348 тенге).
В действие новый приказ вводится с 5 июля 2025 года. Поэтому перед вырубкой или уничтожением того или иного вида растительности следует убедиться в законности своих действий и обратиться в соответствующие городские службы. Например, в Алматы это Управление экологии и окружающей среды.
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