До +32 градусов. Прогноз погоды на 26-28 июня

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранятся кратковременные дожди с грозами.

Лишь на западе Казахстана сохранится жаркая погода без осадков.

В восточной и южной части республики ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем на севере до 20-32 тепла, в центре до 20-37 тепла, а на востоке до 15-28 тепла.

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