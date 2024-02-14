До -33 градусов. Прогноз погоды по Костанаю и области

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15 февраля ночью на юге Костанайской области ожидается снег, метель.
На севере, юге области туман. Ветер северный 9-14, на юге области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 28-33, на юге области 23, днем 23-28, на юге области 20 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северный 9- 14 м/с.
Температура воздуха ночью 28-30, днем 25-27 мороза.
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