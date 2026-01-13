Сильные морозы ожидаются в Костанайской области уже 14 января. По данным филиала Казгидромет, в ночные часы температура воздуха по региону понизится до –25…–30 градусов, а на севере области — до –33 градусов.
По словам инженера-синоптика Назгуль Казиевой, в течение недели область будет находиться под влиянием устойчивого антициклона. Существенных осадков не прогнозируется, местами возможен туман. С приходом холодных воздушных масс температура продолжит понижаться: ночью ожидается до 25–30 градусов мороза, днём — –15…–20, на севере региона — до –23 градусов.
Также синоптики предупреждают о ветре северо-западного направления. В западных районах Костанайская область порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.
В связи с ухудшением погодных условий к жителям региона обратились спасатели ДЧС Костанайской области. Они рекомендуют по возможности ограничить выезды за пределы населённых пунктов, особенно в ночное и утреннее время.
Перед поездками спасатели советуют заранее проверять прогноз погоды и информацию о закрытии автодорог, иметь при себе тёплые вещи и полностью заряженный мобильный телефон. Для своевременного получения штормовых предупреждений жителям рекомендуют установить мобильное приложение DARMEN.
К осторожности призывают и тех, кто остаётся дома. В период сильных морозов необходимо строго соблюдать правила эксплуатации печного отопления: не перекаливать печи, не оставлять их без присмотра, а также не использовать неисправные или самодельные обогреватели.
По прогнозам синоптиков, умеренно-морозная погода сохранится в Костанайской области на протяжении всего января. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы.
Решай сам, каким будет Костанай: стартует приём идей в «Бюджет народного участия»
С 1 января без ИПН: кто в Казахстане больше не платит подоходный налог
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.