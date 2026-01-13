USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

До –33 градусов: сильные морозы накроют Костанайскую область с 14 января

— Сегодня, 18:11
Изображение для новости: До –33 градусов: сильные морозы накроют Костанайскую область с 14 января

pixabay.com

Сильные морозы ожидаются в Костанайской области уже 14 января. По данным филиала Казгидромет, в ночные часы температура воздуха по региону понизится до –25…–30 градусов, а на севере области — до –33 градусов.

По словам инженера-синоптика Назгуль Казиевой, в течение недели область будет находиться под влиянием устойчивого антициклона. Существенных осадков не прогнозируется, местами возможен туман. С приходом холодных воздушных масс температура продолжит понижаться: ночью ожидается до 25–30 градусов мороза, днём — –15…–20, на севере региона — до –23 градусов.

Также синоптики предупреждают о ветре северо-западного направления. В западных районах Костанайская область порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий к жителям региона обратились спасатели ДЧС Костанайской области. Они рекомендуют по возможности ограничить выезды за пределы населённых пунктов, особенно в ночное и утреннее время.

Перед поездками спасатели советуют заранее проверять прогноз погоды и информацию о закрытии автодорог, иметь при себе тёплые вещи и полностью заряженный мобильный телефон. Для своевременного получения штормовых предупреждений жителям рекомендуют установить мобильное приложение DARMEN.

К осторожности призывают и тех, кто остаётся дома. В период сильных морозов необходимо строго соблюдать правила эксплуатации печного отопления: не перекаливать печи, не оставлять их без присмотра, а также не использовать неисправные или самодельные обогреватели.

По прогнозам синоптиков, умеренно-морозная погода сохранится в Костанайской области на протяжении всего января. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы.



