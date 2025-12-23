В Костанайской области после крупного пожара, произошедшего осенью 2021 года, приняли меры по усилению лесных хозяйств. Тогда огонь повредил порядка 39 тысяч гектаров, в том числе значительные площади лесного фонда.

Как сообщил аким области Кумар Аксакалов, выводы по итогам ЧП сделали оперативно, и в регионе заметно улучшили материально-техническое оснащение лесхозов. По его словам, в лесные хозяйства закупили 52 пожарные машины, около 58 тракторов, порядка 40 автоцистерн, а также легковые автомобили и другую технику.

Штаты увеличили в полтора раза

Отдельное внимание уделили кадровому обеспечению. По словам главы региона, штат лесхозов увеличили в 1,5 раза и довели до необходимого количества для контроля процессов на местах. В целом, отметил аким, укомплектовано около 1200 штатных единиц.

Зарплаты выросли вдвое

Также в области повысили оплату труда сотрудников. Как уточнил Кумар Аксакалов, заработная плата лесников увеличена в два раза: сейчас лесник получает порядка 340 тысяч тенге, старший лесничий — около 450 тысяч тенге.

Контроль с воздуха

Для мониторинга ситуации в лесном фонде, по словам акима, в регионе активно используют беспилотники. Дроны помогают оперативно отслеживать обстановку и реагировать на возможные угрозы.

Фейк про «Kinder»: в соцсетях распространяют устаревшую информацию В социальных сетях вновь распространяются сообщения о якобы опасных веществах в продукции бренда «Kinder». В...

Ущерб 2 млрд: в Костанайской области выявлена коррупционная схема при закупках медоборудования Прокуратура Костанайской области совместно с правоохранительными и уполномоченными органами выявила коррупционную схему в сфере государственных...