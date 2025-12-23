В Костанайской области после крупного пожара, произошедшего осенью 2021 года, приняли меры по усилению лесных хозяйств. Тогда огонь повредил порядка 39 тысяч гектаров, в том числе значительные площади лесного фонда.
Как сообщил аким области Кумар Аксакалов, выводы по итогам ЧП сделали оперативно, и в регионе заметно улучшили материально-техническое оснащение лесхозов. По его словам, в лесные хозяйства закупили 52 пожарные машины, около 58 тракторов, порядка 40 автоцистерн, а также легковые автомобили и другую технику.
Штаты увеличили в полтора раза
Отдельное внимание уделили кадровому обеспечению. По словам главы региона, штат лесхозов увеличили в 1,5 раза и довели до необходимого количества для контроля процессов на местах. В целом, отметил аким, укомплектовано около 1200 штатных единиц.
Зарплаты выросли вдвое
Также в области повысили оплату труда сотрудников. Как уточнил Кумар Аксакалов, заработная плата лесников увеличена в два раза: сейчас лесник получает порядка 340 тысяч тенге, старший лесничий — около 450 тысяч тенге.
Контроль с воздуха
Для мониторинга ситуации в лесном фонде, по словам акима, в регионе активно используют беспилотники. Дроны помогают оперативно отслеживать обстановку и реагировать на возможные угрозы.
В костанайском облздраве опровергли информацию из соцсетей о «детской облбольнице»
Ущерб 2 млрд: в Костанайской области выявлена коррупционная схема при закупках медоборудования
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.