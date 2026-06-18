До +35 градусов и грозы: синоптики рассказали о погоде в Костанайской области

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Костанайской области. По данным метеорологов, на западе, севере и востоке региона ожидаются дожди с грозами. Днем местами возможны град и шквалистый ветер. Ночью и утром на севере и востоке области прогнозируется туман.
Ветер северо-западный, северный скоростью 7–12 метров в секунду. Днем на западе, севере и востоке области его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, на юге области — до 21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до 27–32 градусов, а на юге региона ожидается сильная жара до 35 градусов.
В Костанае прогнозируется переменная облачность. Днем возможны дождь и гроза. Ветер северо-западный, северный: ночью 3–8 метров в секунду, днем — 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 16–18 градусов тепла, днем — 28–30 градусов.
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