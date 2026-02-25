В Костанайской области ожидается погода без осадков. На юге и востоке региона возможен туман. Ветер северо-восточный, восточный 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области похолодает до 35 градусов. Днём столбики термометров покажут 15–20 градусов ниже нуля, на севере — до 23 мороза.

Погода в Костанае

В областном центре прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 26–28 градусов мороза, днём ожидается 16–18 градусов ниже нуля.

