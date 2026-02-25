USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

До –35 градусов: в Костанайской области усиливаются морозы

— Сегодня, 15:13
Изображение для новости: До –35 градусов: в Костанайской области усиливаются морозы

alau.kz

В Костанайской области ожидается погода без осадков. На юге и востоке региона возможен туман. Ветер северо-восточный, восточный 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области похолодает до 35 градусов. Днём столбики термометров покажут 15–20 градусов ниже нуля, на севере — до 23 мороза.

Погода в Костанае

В областном центре прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 26–28 градусов мороза, днём ожидается 16–18 градусов ниже нуля.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.