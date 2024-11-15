До +36 градусов: синоптики рассказали о погоде в Костанайской области

Во вторник, 7 июля, в Костанайской области сохранится жаркая погода. По данным синоптиков, днем на западе и севере региона ожидаются небольшой дождь и гроза.
Ночью и утром на севере и востоке области местами прогнозируется туман. Ветер юго-восточный, восточный, скоростью 7–12 м/с
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Температура воздуха ночью составит 17–22 градуса тепла, днем — +28…+33°C . На юге области ожидается сильная жара — до +36°C.
В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 3–8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +18…+20°C, днем воздух прогреется до +31…+33°C.
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