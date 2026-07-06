«Это только репетиция»: ВОЗ сделала тревожное заявление о жаре





Рекордная жара, накрывшая Европу в конце июня — начале июля, вызвала обеспокоенность во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ предупреждают, что подобные погодные явления становятся новой реальностью и требуют серьезной подготовки, передает inbusiness.kz.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри Клюге заявил, что нынешняя волна жары — лишь «репетиция» будущих климатических изменений. По его словам, Европа нагревается более чем в два раза быстрее среднемировых темпов, а периоды экстремальной жары становятся все более продолжительными и интенсивными.

Температура воздуха выше +40 градусов была зафиксирована сразу в нескольких странах, включая Испанию, Францию, Италию и Португалию. Из-за аномальной жары власти вводили ограничения на работу на открытом воздухе, временно закрывали школы, а медицинские учреждения сообщали о резком росте числа пациентов с тепловыми ударами и обезвоживанием.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что экстремальная жара уже перестала быть исключительным явлением. Во Франции с конца июня зарегистрировали более тысячи случаев избыточной смертности, причем большинство умерших — люди старше 65 лет. В Испании национальная система мониторинга связала с высокой температурой почти 900 дополнительных смертей только за июнь.

При этом специалисты подчеркивают, что последствия жары можно существенно снизить благодаря своевременным мерам. Среди них — системы раннего оповещения, создание охлаждаемых общественных пространств и организация помощи пожилым людям. По прогнозу Всемирной метеорологической организации, волна экстремальной жары продолжит распространяться по странам Западной, Центральной и Южной Европы. Эксперты считают, что речь идет уже не об аномалии, а о новой климатической норме, к которой государствам предстоит адаптироваться.

Актуальна эта тема и для Казахстана. По прогнозам синоптиков, июль ожидается жарким: в южных регионах температура воздуха может достигать +44…+45 градусов, а в центральных и западных областях — превышать +40 градусов. Хотя сильная жара для страны является привычным сезонным явлением, специалисты отмечают, что в последние годы периоды экстремально высоких температур становятся более продолжительными и все чаще сопровождаются засухами, природными пожарами и повышенной нагрузкой на энергетическую инфраструктуру.

Кто носит имя Астана? Необычный факт ко Дню столицы 6 июля Астана отмечает День столицы. К празднику опубликованы интересные статистические данные, которые отражают, как...