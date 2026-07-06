Кто носит имя Астана? Необычный факт ко Дню столицы





6 июля Астана отмечает День столицы. К празднику опубликованы интересные статистические данные, которые отражают, как развивается главный город Казахстана.

По состоянию на 1 июня 2026 года численность населения столицы достигла 1 674 699 человек. Женщин в городе больше, чем мужчин: 884 029 против 790 670.

Интересно, что имя Астана носят 26 человек по всему Казахстану.

Город остается одним из самых молодых в стране. Средний возраст жителя составляет 30,9 года, а индекс старения — 22,9, то есть на каждые 100 детей приходится около 23 человек старше 65 лет. Ожидаемая продолжительность жизни в столице достигла 78,8 года.

В начале 2026 года в Астане проживало около 545 тысяч детей до 18 лет, из них 280 тысяч мальчиков и 265 тысяч девочек. За 2025 год в столице родились 27,4 тысячи малышей, а за первые пять месяцев 2026 года зарегистрировано 3469 браков.

Столица продолжает активно развиваться. По данным на 1 июня 2026 года, в городе работают 274 285 субъектов малого и среднего предпринимательства, а число строительных компаний достигло 18,5 тысячи, что является самым высоким показателем в Казахстане.

Жилищный фонд столицы насчитывает 576 тысяч квартир.

Сфера общественного питания также продолжает расти. В Астане работают 6819 объектов общепита, что является вторым показателем по стране после Алматы. Из них 2241 — юридические лица и филиалы, еще 4578 — индивидуальные предприниматели.

Столица остается одним из культурных центров Казахстана. Здесь действуют 31 театр, 5 музеев, 35 библиотек и 24 парка.

По состоянию на 1 июня 2026 года число абонентов фиксированного интернета составило 443,4 тысячи. В первом квартале текущего года гостиницы Астаны приняли 67,9 тысячи иностранных туристов, а гостей города обслуживают шесть пятизвездочных отелей.

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