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В Казахстане планируют временно запретить ввоз яблок

— Сегодня, 18:56
Изображение для новости: В Казахстане планируют временно запретить ввоз яблок

pixabay.com


Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило проект приказа о введении временного запрета на импорт яблок. Документ разработан во исполнение решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, принятого 5 июня 2026 года.

Согласно проекту, с 1 августа по 31 декабря 2026 года предлагается запретить ввоз яблок (код ТН ВЭД ЕАЭС 0808 10) на территорию Казахстана автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Ограничение будет распространяться как на поставки из третьих стран, так и из государств — членов Евразийского экономического союза. При этом запрет не коснется транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также перевозок яблок между странами ЕАЭС, если маршрут проходит через территорию республики.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что принятие документа направлено на поддержку отечественных производителей яблок и обеспечение стабильного сбыта их продукции.

По оценке разработчиков, введение временного запрета не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.



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