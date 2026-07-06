В Казахстане планируют временно запретить ввоз яблок

Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило проект приказа о введении временного запрета на импорт яблок. Документ разработан во исполнение решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, принятого 5 июня 2026 года.
Согласно проекту, с 1 августа по 31 декабря 2026 года предлагается запретить ввоз яблок (код ТН ВЭД ЕАЭС 0808 10) на территорию Казахстана автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
Ограничение будет распространяться как на поставки из третьих стран, так и из государств — членов Евразийского экономического союза. При этом запрет не коснется транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также перевозок яблок между странами ЕАЭС, если маршрут проходит через территорию республики.
В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что принятие документа направлено на поддержку отечественных производителей яблок и обеспечение стабильного сбыта их продукции.
По оценке разработчиков, введение временного запрета не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.
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