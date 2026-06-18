До 38 градусов жары ожидается в Костанайской области





Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Костанайской области 20 июня.

По данным метеорологов, на юге и востоке региона ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке области местами возможен туман.

Ветер северо-восточный, скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, на юге области — до плюс 21 градуса. Днем ожидается сильная жара — от 30 до 35 градусов, а на юге региона воздух прогреется до 38 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 метров в секунду.

Ночью в областном центре ожидается от 16 до 18 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 31–33 градусов.