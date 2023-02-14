До 4 миллионов тенге на покупку жилья. О переселении с юга на север рассказали в минтруда РК

Переселенцы с юга на север Казахстана могут получить до четырех миллионов тенге на покупку жилья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

«Рассматривается возможность введения сертификатов мобильности, позволяющих гражданам, трудоустроенным на постоянную работу, получить финансовую помощь на приобретение жилья по новому месту жительства в размере до четырех миллионов тенге. Реализуемые меры играют ключевую роль в решении проблем внутрирегиональной диспропорции расселения населения», — сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов и 6 603 переселенца. Всем переселившимся оказана государственная поддержка.

В рамках нацпроекта переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

Субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

Ежемесячное субсидирование на наем жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

Направление на краткосрочное профессиональное обучение;

Содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.

«Из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 3 652 человека, 2 811 из них трудоустроены на постоянную работу. Единовременные субсидии выплачены 7 622 участникам, а 5 633 гражданам субсидируются жилищные расходы», — проинформировали в МТСЗН.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

Казахстанцы, воспользовавшиеся возможностью переселения в трудодефицитные регионы, отмечают положительные изменения в их жизни. Один из них Нурболат Мадиев. Он переехал из Кызылорды в Костанайскую область.

«В 2019 году я перебрался в Аулиекольский район вместе со своей будущей женой. Сейчас работаю в районной больнице массажистом. На работу устроился через центр занятости. Всем доволен, все меры поддержки получил. Побольше бы таких программ», – отмечает переселенец.

Со своей супругой Нурболат Мадиев заключил брак уже после переезда. Она устроилась в районную больницу гинекологом. Молодая семья сейчас в ожидании второго малыша.

«Региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год составляет 8 652 человека, из которых 1,9 тысячи предусмотрены для кандасов, а 6,7 тысячи – для переселенцев. В настоящее время министерством принята Концепция миграционной политики на 2023-2027 годы, которая пересматривает механизм внутреннего переселения в северные и центральные регионы, для реализации которого будут создаваться рабочие места и расширяться существующие бизнес-проекты», — сказал Ильяс Испанов

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