Министерство внутренних дел Казахстана проводит плановые проверки антитеррористической защищенности объектов, относящихся к категории уязвимых к террористическим угрозам, передает Zakon.kz. Проверки проходят без предварительного уведомления, чтобы объективно оценить, как на самом деле организована безопасность на местах.
С начала 2025 года полицейские обследовали свыше 6 тысяч объектов. По итогам проверок руководителям и собственникам было выдано около 2,5 тысячи предписаний об устранении нарушений.
Штрафы для руководителей и владельцев объектов
По данным пресс-службы МВД, за неисполнение либо ненадлежащее выполнение требований по антитеррористической безопасности к административной ответственности привлекли 790 руководителей. Общая сумма наложенных штрафов превысила 277 млн тенге.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверок оценивается не только наличие технических средств охраны и систем безопасности, но и готовность персонала и охраны действовать в чрезвычайных ситуациях. Разъяснительная работа проведена более чем с 90 тысячами сотрудников.
Размеры штрафов и возможная приостановка деятельности
МВД напоминает, что за отсутствие или ненадлежащее оснащение объектов средствами безопасности предусмотрены штрафы от 50 до 1000 МРП — от 196 600 до 3 932 000 тенге (при МРП 3 932 тенге в 2025 году).
В случае повторных нарушений законодательством предусмотрено приостановление деятельности объекта до устранения всех выявленных нарушений.
Призыв соблюдать требования безопасности
В министерстве призвали владельцев и руководителей объектов заблаговременно приводить системы безопасности в соответствие с требованиями и своевременно устранять нарушения, зафиксированные в предписаниях. В МВД подчеркнули, что ответственность за безопасность посетителей и персонала лежит, в том числе, на собственниках и администрациях объектов.
