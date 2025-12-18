Министерство внутренних дел Казахстана проводит плановые проверки антитеррористической защищенности объектов, относящихся к категории уязвимых к террористическим угрозам, передает Zakon.kz. Проверки проходят без предварительного уведомления, чтобы объективно оценить, как на самом деле организована безопасность на местах.

С начала 2025 года полицейские обследовали свыше 6 тысяч объектов. По итогам проверок руководителям и собственникам было выдано около 2,5 тысячи предписаний об устранении нарушений.

Штрафы для руководителей и владельцев объектов

По данным пресс-службы МВД, за неисполнение либо ненадлежащее выполнение требований по антитеррористической безопасности к административной ответственности привлекли 790 руководителей. Общая сумма наложенных штрафов превысила 277 млн тенге.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверок оценивается не только наличие технических средств охраны и систем безопасности, но и готовность персонала и охраны действовать в чрезвычайных ситуациях. Разъяснительная работа проведена более чем с 90 тысячами сотрудников.

Размеры штрафов и возможная приостановка деятельности

МВД напоминает, что за отсутствие или ненадлежащее оснащение объектов средствами безопасности предусмотрены штрафы от 50 до 1000 МРП — от 196 600 до 3 932 000 тенге (при МРП 3 932 тенге в 2025 году).

В случае повторных нарушений законодательством предусмотрено приостановление деятельности объекта до устранения всех выявленных нарушений.

Призыв соблюдать требования безопасности

В министерстве призвали владельцев и руководителей объектов заблаговременно приводить системы безопасности в соответствие с требованиями и своевременно устранять нарушения, зафиксированные в предписаниях. В МВД подчеркнули, что ответственность за безопасность посетителей и персонала лежит, в том числе, на собственниках и администрациях объектов.

В Костанайской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом В Костанайской области фиксируют устойчивое снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Если ещё...

В крупных сетях Казахстана начнут продавать удешевлённую говядину В Казахстане в крупных торговых сетях планируют запустить продажу говядины по сниженной цене. Об этом...