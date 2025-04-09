Правительство приняло предложение депутатов об увеличении порога для постановки на учёт по НДС. Сегодня, 9 апреля, в мажилисе рассматривают проект Налогового кодекса в первом чтении.

В проекте нового Налогового кодекса предлагается порог по НДС в размере 40 млн тенге. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«40 млн тенге – это плод компромисса, который мы достигли с помощью конструктивной позиции правительства и депутатов. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и не добираем порядка 400 млрд тенге дополнительных поступлений от НДС в бюджет. Я говорю это к тому, чтобы бизнесмены понимали, что и правительство, и парламент готовы идти на такие компромиссы», – сказал Серик Жумангарин на заседании.

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