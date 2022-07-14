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До +40. О погоде в Костанайской области 14 июля

На севере, западе области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36, на юге области 40 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла

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