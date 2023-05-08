До 40% завышали торговую надбавку на подсолнечное масло оптовики в ряде регионов

На совещании под председательством заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрели результаты анализа цепочки посредников при реализации социально значимых продовольственных товаров, передает kt.kz

На сегодняшний день Комитет торговли выявил 22 риска превышения торговой надбавки, сообщает пресс-служба правительства. Как доложил на совещании и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков, в некоторых регионах был зафиксирован аномальный рост цен на подсолнечное масло.

По итогам детального анализа электронных счетов-фактур пяти производителей установлены риски нарушения торговой надбавки у крупных оптовиков ТОО «КаИс Инвест» и ТОО «Жазык Групп», которые реализовывали масло подсолнечное с торговой надбавкой от 20 до 40%. Информация по всем установленным рискам передана в департаменты торговли и защиты прав потребителей для принятия мер», — информировал Абильдабеков.

В целом за март-апрель суммарный рост цен на социально значимые продукты составил 0,6%. Из них в марте — 0,4%, в апреле — 0,2%. Устойчивая динамика стабилизации и временами снижения цен наблюдается на гречку, подсолнечное масло, мясо птицы, яйца, сахар. В то же время конец межсезонья традиционно дает о себе знать повышением роста цен на плодоовощную продукцию.

Снижение запасов урожая прошлого года и появление на рынке ранних овощей отразилось некоторым ростом цен на лук в 12 регионах и капусту в 15. За последнюю неделю суммарный рост цен на капусту составил 3,8%, лук — 1,4%, морковь — 0,3%, картофель — 0,1%. Рост цен на овощи во многом обусловлен снижением темпов разбронирования и появлением на рынке ранних овощей. По итогам мониторинга мы видим, что на рынке реализовано всего 12,2 тысячи тонн лука, притом что из запасов выпустили 19,1 тысячи тонн этого овоща. Выпуск капусты на рынки составил 15 тысяч тонн, а реализовано всего 9 тысяч тонн», — сказал Абильдабеков.

В начале марта Министерство торговли и интеграции организовало поездку в Таджикистан представителей акиматов областей и региональных СПК, во время которой были подписаны соглашения о поставке раннего импортного лука в объеме 6 тысяч тонн по оптимальной рыночной цене. Регионам было предложено закупать лук из Таджикистана, напрямую заключив контракты с «Таджагропромэкспортом», однако они отказались, заявив, что готовы приобретать этот овощ уже после таможенной очистки непосредственно с территории Казахстана.

Тогда к раннему закупу импортных овощей подключили уполномоченного экономического оператора KTZ Express — KTZE Commerce, который заключил контракт с «Таджагропромэкспортом» на поставку овощей в Казахстан. Но и после этого на прошедшей неделе законтрактовались всего 8 регионов общим объемом 220 тонн лука. Город Алматы, Туркестанская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области находятся на стадии подписания.

На стадии планирования — СПК «Жетысу». А СПК Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской областей, Алматы и Шымкента не проявляют интереса к заключению контрактов и обеспечению регионов ранним луком по приемлемой цене», — доложил Абильдабеков. Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал о балансе основных овощей в регионах. В целом по республике отмечается положительное сальдо по картофелю (22,6 тысячи тонн), имеющиеся запасы обеспечат потребность населения до конца мая. В июне-июле в Туркестанской и Алматинской областях будет проводиться сбор раннего картофеля, и этого объема будет достаточно для покрытия потребности страны до сбора осеннего урожая.

По данным акиматов, запасы моркови по республике составляют 32,5 тысячи тонн при месячной потребности городского населения 24,4 тысячи тонн. Ведутся работы по заключению форвардных договоров на поставку овощей осеннего урожая, что необходимо для стабилизации цен в межсезонье 2024 года. Уже заключены договоры на поставку 101,2 тысячи тонн овощей осеннего урожая, в том числе картофеля — 57 тысяч тонн, моркови — 14,6 тысячи тонн, лука — 18,7 тысячи тонн и капусты — 10,9 тысячи тонн», — доложил Тасжуреков.

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