До +41 градуса: Казахстан накроет новая волна жары

С 8 по 10 августа погоду на большей части территории Казахстана будет определять обширный антициклон. В стране ожидается преимущественно жаркая и сухая погода, сообщили синоптики.
Тёплые воздушные массы, поступающие из районов Ирана, вызовут очередное повышение температуры воздуха.
На севере и востоке республики столбики термометров поднимутся до +35…+39 градусов. На юге прогнозируется сильная жара до +35…+41 градуса. На западе и в центральных регионах температура может достигнуть +36…+41 градуса.
Где ожидаются дожди и грозы
На западе и северо-западе Казахстана в конце прогнозируемого периода скажется влияние северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Здесь пройдут дожди с грозами, усилится ветер, в отдельных районах возможен град.
В начале периода осадки прогнозируются на востоке страны. Все три дня дожди с грозами также возможны в горных районах юга и юго-востока республики под влиянием южного циклона.
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