До 41 градуса жары ожидается в Казахстане в предстоящие выходные

Синоптики прогнозируют жаркую погоду на большей части Казахстана в предстоящие выходные. По данным метеорологов, температура воздуха в отдельных регионах страны может достигнуть 40–41 градуса.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра и возможный град. На западе страны 21 и 22 июня прогнозируются сильные дожди.
Очень сильная жара ожидается на северо-западе и в центральных регионах Казахстана. Здесь 21–22 июня воздух прогреется до 40–41 градуса.
В целом по стране дневная температура составит от 30 до 38 градусов тепла. Лишь на западе ожидается небольшое понижение температуры — до 22–33 градусов.
Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности в период сильной жары, избегать длительного пребывания на солнце и употреблять достаточное количество воды.
Страшные кадры с трасс Казахстана показал «КазАвтоЖол»
Выброшенный на обочину мусор стоит государству почти миллиард тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.