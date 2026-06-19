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До 41 градуса жары ожидается в Казахстане в предстоящие выходные

— Сегодня, 14:04
Изображение для новости: До 41 градуса жары ожидается в Казахстане в предстоящие выходные

pixabay.com


Синоптики прогнозируют жаркую погоду на большей части Казахстана в предстоящие выходные. По данным метеорологов, температура воздуха в отдельных регионах страны может достигнуть 40–41 градуса.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра и возможный град. На западе страны 21 и 22 июня прогнозируются сильные дожди.

Очень сильная жара ожидается на северо-западе и в центральных регионах Казахстана. Здесь 21–22 июня воздух прогреется до 40–41 градуса.

В целом по стране дневная температура составит от 30 до 38 градусов тепла. Лишь на западе ожидается небольшое понижение температуры — до 22–33 градусов.

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности в период сильной жары, избегать длительного пребывания на солнце и употреблять достаточное количество воды.



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