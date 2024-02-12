До +44 градусов. Предстоящее лето будет еще жарче — МЧС

Предстоящее лето будет еще более жарким, чем лето 2023 года. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Такой прогноз от синоптиков вице-министр озвучил сегодня во время правительственного часа в Мажилисе.

«По данным «Казгидромета», средняя температура в летний период составит 19-23 градуса и будет доходить до 40 градусов и выше. В прошлом году повышение температуры, которая в отдельные дни доходила до 40-44 градусов, способствовало риску возникновения пожаров. Например, в Семее», — отметил Сыздыков.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев добавил, что в целях усиления системы предотвращения и ликвидации природных пожаров совместным приказом Минэкологии и МЧС утвержден алгоритм взаимодействия уполномоченных органов и организаций при ликвидации природных пожаров.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.