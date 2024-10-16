Консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 — март 2025 года.

Ноябрь — первый месяц предзимья. Прогнозируется частая смена теплых и морозных дней, с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах – дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.

По-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

на севере, в центре и востоке республики в ночные часы до -15-24°С, днем до -7-12°С;

на западе и в южной половине страны ночью до -3-15°С, днем до 0,-7°С.

На смену холодным дням с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и Средиземного моря днем потеплеет:

на большей части республики до +3+8°С;

в южной половине до +8+15°С.

В целом температура воздуха в ноябре ожидается около нормы на большей части республики. Выше нормы на 1° – на крайнем западе, ниже нормы на 1° – в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны в Туркестанской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, области Абай, на юге Жамбылской и Алматинской областей.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – в северо-западной и северо-восточной половине — в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы – в южных регионах страны в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Ұлытау.

Согласно консультативному прогнозу зимой температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы, с осадками превышающими многолетнюю норму. Однако, не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном — в северных, центральных и восточных регионах ночью 30-45 градусов мороза, на западе и юге страны 25-35 градусов мороза.

В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в январе выше нормы на 1°С ожидается на западе, северо-западе страны — в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, на северо-западе Костанайской области.

Количество осадков в декабре прогнозируется:

больше нормы на большей части республики;

около нормы — в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, области Ұлытау, на большей части Туркестанской, на севере Атырауской, на юге Костанайской, Акмолинской, на северо-западе Карагандинской и Жамбылской областях;

меньше нормы – в Мангистауской, на большей части Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской области.

Количество осадков в январе ожидается:

около нормы на большей части республики;

больше нормы — в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, на северо-востоке Костанайской, на юго-западе Актюбинской, в западной половине Кызылординской области;

меньше нормы – на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°, около нормы — в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.

М арт — переходный период между зимой и весной, после теплых дней могут возвращаться морозы и снегопады.

По предварительному прогнозу в марте температура ожидается выше нормы на 1° на большей части территории страны, около нормы — в юго-восточной половине республики.

Количество осадков в марте предполагается больше нормы на большей части республики, около нормы – в Кызылординской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, Костанайской, Акмолинской, на юго-западе области Абай, на севере Мангистауской, Алматинской, на северо-западе области Жетісу, меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

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