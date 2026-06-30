До +45 градусов: синоптики рассказали, каким будет июль в Казахстане





Синоптики представили консультативный прогноз погоды на июль 2026 года. Первый месяц лета в Казахстане ожидается жарким, однако периоды сильного зноя будут чередоваться с ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром.

Начало июля

В начале месяца на большей части страны сохранится неустойчивая погода из-за активного циклона и атмосферных фронтов. Ожидаются дожди с грозами, местами возможны град и шквалистый ветер. На юге, а также в горных и предгорных районах Алматинской области и области Жетісу прогнозируются сильные дожди.

Жара усилится

В первой декаде июля температура воздуха значительно повысится.

На западе страны ожидается от +30 до +38 градусов, в Мангистауской области — до +40 градусов, а на юге региона — до +43 градусов.

На северо-западе воздух прогреется до +33…+40 градусов, на севере — до +33…+38 градусов, в центральных регионах — до +32…+40 градусов.

На юге страны столбики термометров могут подняться до +44 градусов, а на юго-востоке — до +42 градусов.

В Павлодарской области прогнозируются резкие перепады температуры — от +28…+33 до +20…+25 градусов. На востоке республики жара постепенно ослабеет — с +30…+38 до +25…+35 градусов.

Что ждать во второй половине месяца

Во второй и третьей декадах июля устойчивые жаркие периоды будут сменяться ливневыми дождями, грозами, порывистым ветром и пыльными бурями.

На большей части Казахстана в самые жаркие дни температура воздуха составит +33…+39 градусов, а на западе и юге страны местами достигнет +45 градусов.

При этом в отдельные дни ожидается кратковременное похолодание: в северных регионах дневная температура может снизиться до +20…+28 градусов, а в южных — до +23…+33 градусов.

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