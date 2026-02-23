В Костанае на сегодняшний день гидрометеорологическая обстановка остается стабильной. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор филиала РГП «Казгидромет» Адель Ахметов.

По его словам, предпосылок для формирования экстремальной паводковой ситуации в областном центре не прогнозируется. Режим реки Тобол в пределах города регулируется Верхнетобольским и Каратомарским водохранилищами, что существенно снижает риск резкого подъема уровня воды.

Основной прогноз на период весеннего половодья РГП «Казгидромет» представит до 5 марта. С началом марта гидрологические прогнозы будут публиковаться еженедельно с уточнением ожидаемых объемов половодья.

В случае резкого изменения гидрометеорологических условий специалисты будут заранее информировать о возможных рисках паводков через штормовые предупреждения с заблаговременностью 2–3 суток.