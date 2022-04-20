До 5 млн тенге увеличат размеры подъемных выплат прибывшим врачам в Костанайскую область

Костанайская область уже не один год испытывает нехватку врачей. Наиболее востребованы акушер-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, педиатры, кардиологи, онкологи, фтизиатры и психиатры.

Сейчас для прибывающих врачей предусмотрены выплаты подъемных за счет средств областного бюджета в размере 1,5 млн тенге в городскую местность, в сельскую местность — 2 млн тенге. Но и этих денег, как отмечают в управлении здравоохранения области, стало не хватать, чтобы привлечь в наш регион новые врачебные кадры.

«Эти службы являются приоритетными как для Костанайской области, так и всей республики в целом. Поэтому вышеперечисленные специалисты являются высоко востребованными на рынке труда. В связи с этим, необходимо постоянно улучшать предложения, устанавливая более привлекательные условия, существенно отличающиеся от других областей, тем самым, повысив конкурентоспособность здравоохранения Костанайской области», — сказал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Рустем Айтбаев.

В связи с этим, управление здравоохранения просит Костанайский областной маслихат утвердить новые ставки выплат. Причем для отдельных врачебных направлений суммы разные. Так, врачам, направленным для работы по специальностям анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, неонатолог, педиатр, на работу в село, выплачивать 5 млн тенге, в город — 3,5 млн.

«Врачам, направленным для работы по специальностям кардиолог, онколог, инфекционист, психиатр, фтизиатр, гастроэнтеролог, патологоанатом, нефролог, аллерголог, гематолог, реабилитолог: в сельской местности и поселках Костанайской области в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге: в городах районного и областного значения Костанайской области в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге», — озвучил Рустем Айтбаев.

Депутаты областного маслихата с повышением надбавок согласились, отметив при этом тот момент, что управлению здравоохранения необходимо вести более активную работу, чтобы закрепить приехавших и получивших выплаты в наш регион врачей. Согласно правил, они, отработав положенные 5 лет, имеют право покинуть нашу область.

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