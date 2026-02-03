Министерство внутренних дел Казахстана напомнило, что личная жизнь и безопасность граждан находятся под защитой закона, сообщает Polisia.kz. Преследование, навязчивое внимание и систематическое беспокойство человека против его воли являются уголовно наказуемыми деяниями.

Что считается сталкингом

В МВД разъяснили, что к сталкингу относятся повторные телефонные звонки, навязчивая отправка сообщений, слежка через социальные сети, а также физическое преследование человека без его согласия. Подобные действия наносят серьёзный вред личной безопасности и негативно сказываются на психологическом состоянии пострадавших.

Какая ответственность предусмотрена законом

Согласно статье 115-1 Кодекса Республики Казахстан, за факты сталкинга предусмотрена строгая юридическая ответственность. Нарушителю может быть назначен штраф до 200 месячных расчётных показателей, общественные работы сроком до 200 часов либо арест до 50 суток.

Конституционные гарантии граждан

В МВД напомнили, что Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому гражданину неприкосновенность частной жизни и право на личную безопасность. Любое нарушение этих прав неизбежно влечёт ответственность в соответствии с законодательством.

«Нет» означает «нет»

Правоохранительные органы подчёркивают: отказ другого человека должен соблюдаться безусловно. Игнорирование этого принципа и продолжение навязчивого общения или преследования является прямым нарушением закона.

Куда обращаться за помощью

Если вы или ваши близкие столкнулись с преследованием, наблюдением или систематическим домогательством, в МВД призывают не оставаться в стороне и незамедлительно обращаться по номеру 102 или в ближайшие органы полиции. Правоохранители напоминают: важно знать и защищать свои права.

