В Костанае продолжается масштабная реконструкция аквапарка «Осьминог». После обновления площадь комплекса увеличится почти в два раза и составит 9 086 квадратных метров. Новый вход будет организован со стороны улицы Тауелсиздик. Одновременно аквапарк смогут посещать до 500 человек.
Проектом предусмотрены современные архитектурные решения, в том числе прозрачные витражи. В комплексе появятся новые взрослые и детские горки, увеличится водная зона. Планируется обустройство взрослого, детского и волнового бассейнов, а также акватоника с джакузи и лечебным массажем.
Прилегающую территорию также благоустроят: рядом появятся парк и сквер, а для посетителей оборудуют 125 парковочных мест. Сквозной проезд через территорию комплекса предусмотрен не будет.
Как отметил руководитель проекта, сроки завершения реконструкции во многом зависят от поставок импортного оборудования из Европы и его монтажа. Общая стоимость проекта составляет около 10 миллиардов 800 миллионов тенге. В эту сумму входят строительные работы, благоустройство территории и закупка оборудования.
Глава региона подчеркнул, что наряду с развитием промышленности в области необходимо создавать современные объекты для отдыха и формирования комфортной городской среды.
