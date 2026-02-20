В Костанае продолжается масштабная реконструкция аквапарка «Осьминог». После обновления площадь комплекса увеличится почти в два раза и составит 9 086 квадратных метров. Новый вход будет организован со стороны улицы Тауелсиздик. Одновременно аквапарк смогут посещать до 500 человек.

Проектом предусмотрены современные архитектурные решения, в том числе прозрачные витражи. В комплексе появятся новые взрослые и детские горки, увеличится водная зона. Планируется обустройство взрослого, детского и волнового бассейнов, а также акватоника с джакузи и лечебным массажем.

Прилегающую территорию также благоустроят: рядом появятся парк и сквер, а для посетителей оборудуют 125 парковочных мест. Сквозной проезд через территорию комплекса предусмотрен не будет.

Как отметил руководитель проекта, сроки завершения реконструкции во многом зависят от поставок импортного оборудования из Европы и его монтажа. Общая стоимость проекта составляет около 10 миллиардов 800 миллионов тенге. В эту сумму входят строительные работы, благоустройство территории и закупка оборудования.

Глава региона подчеркнул, что наряду с развитием промышленности в области необходимо создавать современные объекты для отдыха и формирования комфортной городской среды.

