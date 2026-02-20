В 2026 году семьи с одним ребёнком могут получить до 612 766 тенге государственной поддержки до достижения малышом полутора лет. Размер выплат увеличен на 10% после индексации. Итоговая сумма зависит от занятости родителей и количества детей. Об этом сообщили rus.baq.kz в Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответе на официальный запрос.

Какие выплаты предусмотрены

В ведомстве напомнили, что поддержка семей осуществляется через систему государственных пособий и социального страхования.

Сейчас семьи с детьми получают пять видов пособий из республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

При рождении ребёнка назначается единовременное пособие:

на первого, второго и третьего ребёнка — 164 350 тенге;

на четвёртого и последующих — 272 475 тенге.

Неработающие матери получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет:

на первого ребёнка — 24 912 тенге;

на второго — 29 454 тенге;

на третьего — 33 952 тенге;

на четвёртого и более — 38 493 тенге.

Таким образом, если мать не работает, семья с одним ребёнком за 18 месяцев получит 164 350 тенге единовременно и 448 416 тенге в виде ежемесячных выплат. Общая сумма составит 612 766 тенге.

Выплаты для работающих родителей

Для официально трудоустроенных женщин предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Социальная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. Кроме того, выплачивается пособие по беременности и родам, размер которого рассчитывается исходя из среднего дохода за 12 месяцев.

Таким образом, для работающих родителей размер поддержки определяется индивидуально и напрямую зависит от официальной заработной платы.

Сроки выплат

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается в течение 18 месяцев — до достижения ребёнком полутора лет. При наличии оснований семьи могут одновременно получать несколько видов социальных выплат.

Поддержка многодетных семей

Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», многодетной считается семья с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми, включая студентов очной формы обучения до 23 лет.

Размер ежемесячного пособия для многодетных семей составляет:

при четырёх детях — 69 330 тенге;

при пяти — 86 673 тенге;

при шести — 104 017 тенге;

при семи — 121 360 тенге;

при восьми и более — по 17 300 тенге на каждого ребёнка.

Если в семье воспитывается ребёнок с инвалидностью, дополнительно выплачивается 81 871 тенге в месяц родителю или опекуну.

