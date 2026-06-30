До 80 лет: в ЕНПФ объяснили новый расчет пенсионных накоплений





В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений сверх порога минимальной достаточности. Теперь для изъятия части средств на счете должна оставаться сумма, которой, по расчетам, хватит для обеспечения выплат после выхода на пенсию.

Как пояснили в Едином накопительном пенсионном фонде, новые пороги были пересмотрены в связи с увеличением продолжительности жизни казахстанцев. Если в 1991 году средняя продолжительность жизни в стране составляла 67,5 года, то к 2025 году она достигла 76 лет, передает nur.kz

В фонде отмечают, что люди стали дольше находиться на пенсии, поэтому при расчете минимальной достаточности учитывается необходимость обеспечить человека средствами на весь пенсионный период.

Кроме того, специалисты обращают внимание на продолжительность жизни после 60 лет. По данным Всемирного банка, мужчины в Казахстане после достижения этого возраста в среднем живут еще около 17 лет, женщины — около 20 лет. Это означает, что мужчины в среднем доживают до 77 лет, а женщины — примерно до 80 лет.

В ЕНПФ подчеркивают, что если человек использует значительную часть своих накоплений задолго до выхода на пенсию, существует риск, что в пожилом возрасте ему не хватит средств для привычного уровня жизни.

Именно поэтому новые пороги минимальной достаточности рассчитаны таким образом, чтобы сохранить необходимый объем пенсионных накоплений до окончания трудовой деятельности.

Также в фонде пояснили, что высокий порог для молодых казахстанцев связан с необходимостью сформировать достаточные пенсионные накопления на длительный период трудовой жизни.

@Автор Илья Манаев

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