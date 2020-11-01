До 80% новых случаев заражения КВИ в Европе вызваны мутировавшим видом коронавируса — МВК

«До 80% новых случаев заболевания в Европе вызваны мутировавшим коронавирусом, который отличается от того, что охватил весь мир этой весной. Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1», — говорится в сообщении в субботу.

«Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома. Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни. Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация SARS-CoV-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная», — резюмируется в сообщении.

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Как уточняется, генная мутация предположительно произошла в июне в Испании и разнеслась по Европе с вернувшимися туристами. Испанский генетик Иньяки Комас предполагает, что распространение началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько инфицированных.