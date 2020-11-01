USD 432.64
EUR 505.02
RUB 5.47
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. До 80% новых случаев заражения КВИ в Европе вызваны мутировавшим…

До 80% новых случаев заражения КВИ в Европе вызваны мутировавшим видом коронавируса — МВК

До 80% новых случаев заражения коронавирусом в Европе вызваны мутировавшим видом коронавируса, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
«До 80% новых случаев заболевания в Европе вызваны мутировавшим коронавирусом, который отличается от того, что охватил весь мир этой весной. Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1», — говорится в сообщении в субботу.
Как уточняется, генная мутация предположительно произошла в июне в Испании и разнеслась по Европе с вернувшимися туристами. Испанский генетик Иньяки Комас предполагает, что распространение началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько инфицированных.
«Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома. Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни. Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация SARS-CoV-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная», — резюмируется в сообщении.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Выпивал, избивал. 27-летняя женщина с ребенком сбежала от мужа в Костанае
Следующая новость

В Казахстане планируют диагностировать заболевания глаз с помощью ИИ