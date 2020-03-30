До 850 тыс тенге получат медработники, задействованные в борьбе с коронавирусом

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, обстановке в регионах – акимы городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Карагандинской и Атырауской областей, о мерах по социальным выплатам лишившимся дохода в связи с введением ЧП – министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов.

Госкомиссия в рамках исполнения поручения Президента РК К. Токаева утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом:

«Очень высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, 850 тыс. тг).

«Высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тг).

«Среднего риска» – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тыс. тг).

Глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.

В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 млн тг, в случае смерти – 10 млн тг.

Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу оказания государственной поддержки социально уязвимым слоям населения и гражданам, временно потерявшим работу в связи с введением режима ЧП.

«Следует обеспечить эффективность оказания господдержки нуждающимся гражданам. При этом механизм назначения помощи должен быть максимально простым и удобным для населения», — сказал А. Мамин.

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