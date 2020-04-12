До 880 возросло число заразившихся COVID-19 в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
12 апреля в стране зафиксировали еще 15 случаев заболевания коронавирусом: два в Нур-Султане, восемь в Алматы, три в Шымкенте, по одному в ЗКО и Мангистауской области.
К этому часу в стране наблюдается следующая картина:
в Нур-Султане зафиксировано 233 случая заражения COVID-19,
в Алматы — 145,
в Шымкенте — 38,
в Акмолинской области — 61,
в Актюбинской области — 11,
в Алматинской области — 11,
в Атырауской области — 59,
в Восточно-Казахстанской области — 6,
в Жамбылской области — 46,
в Западно-Казахстанской области — 8,
в Карагандинской области — 63,
в Костанайской области — 3,
в Кызылординской области — 116,
в Мангистауской области — 10,
в Павлодарской области — 9,
в Северо-Казахстанской области — 25,
в Туркестанской области — 36.
81 пациент в Казахстане выздоровел. Десять человек от коронавируса COVID-19 скончались.