До 880 возросло число заразившихся COVID-19 в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

12 апреля в стране зафиксировали еще 15 случаев заболевания коронавирусом: два в Нур-Султане, восемь в Алматы, три в Шымкенте, по одному в ЗКО и Мангистауской области.

К этому часу в стране наблюдается следующая картина:

в Нур-Султане зафиксировано 233 случая заражения COVID-19,

в Алматы — 145,

в Шымкенте — 38,

в Акмолинской области — 61,

в Актюбинской области — 11,

в Алматинской области — 11,

в Атырауской области — 59,

в Восточно-Казахстанской области — 6,

в Жамбылской области — 46,

в Западно-Казахстанской области — 8,

в Карагандинской области — 63,

в Костанайской области — 3,

в Кызылординской области — 116,

в Мангистауской области — 10,

в Павлодарской области — 9,

в Северо-Казахстанской области — 25,

в Туркестанской области — 36.

81 пациент в Казахстане выздоровел. Десять человек от коронавируса COVID-19 скончались.

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