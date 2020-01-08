До апреля все казахстанцы считаются условно застрахованными

До 1 апреля все жители страны будут считаться условно застрахованными и могут беспрепятственно получать медицинские услуги. Однако, именно до этого времени всем жителям области необходимо решить вопрос со своей страховкой и стать участником системы ОСМС. На что должны обратить внимание самозанятые и кому придется идти в ЦОН для проверки статуса, — передает alau.kz

С 1 января 2020 года в стране началось внедрение обязательного социального медицинского страхования. Однако, в минздраве решили, что не все казахстанцы готовы к этому переходу, поэтому дали время определиться со своим статусом до 1 апреля. А это значит, что пока поводов для переживаний нет.

«И поэтому до 1 апреля все медицинские организации независимо имеют статус застрахованного или не имеют, принимают и в рамках ГОБМП и в рамках ОСМС», — сообщила директор Костанайского филиала фонда обязательного медицинского страхования Сауле Аймухамбетова.

После этого срока те, кто не стал участником системы ОСМС, смогут получать услуги только в рамках государственного объема бесплатной медпомощи. А чтобы получать медпомочь в пакете обязательного социального медстрахования необходимо будет вносить взносы. К примеру, за казахстанцев работодатели уже с этого года начнут оплачивать до 25 числа каждого месяца 2% от заработной платы. Индивидуальные предприниматели платят за своих работников 2%, а вот с зарплаты самих работников будет удерживаться всего 1%. Сами же предприниматели обязаны отчислять за свою страховку 2 975 тенге. Причем оплачивать взносы можно через любые платежные терминалы в разделе «Налоги-ОСМС». Уйти от оплаты не получится….

«Если все-таки гражданин не обращался в больницу и через какое-то время пусть это будет 2021 год он решит обратиться в больницу и именно получить услуги в рамках ОСМ, то он обязан будет оплатить долг за предыдущие 12 месяцев», — добавила Сауле Аймухамбетова.

При этом государство будет выплачивать взносы в Фонд ОСМС за 15 категорий граждан, в них входят пенсионеры, инвалиды, дети, студенты, женщины в отпуске по уходу за ребенком. Если же при обращении в поликлинику в регистратуре пациента из этой категории не окажется в базе застрахованных, им необходимо будет обратиться в ЦОН по месту жительства.