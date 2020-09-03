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До января 2021 года все многоэтажки должны быть оформлены, как объекты кондоминиума

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До января следующего года все многоквартирные жилые дома должны быть оформлены, как объекты кондоминиума. Это позволит жителям многоэтажек перейти от ПКСК к новой системе управления — объединению собственников имущества. Кооперативы же больше не будут существовать в привычном виде. Они смогут лишь обслуживать дома, передает alau.kz

В Костанае начался поэтапный переход многоквартирных домов от ПКСК к ОСИ, иначе говоря, объединению собственников имущества. В чем основная суть новшества? Если сейчас ПКСК обслуживает десятки домов, и при этом у них один счет, то теперь у каждого дома будет свой личный счет в банке. Какие плюсы это дает? То, что жители дома сами будут решать, на что и сколько денег направлять. А при кооперативах такое невозможно.

«Дом ждет кровлю, например. А им говорят, вы в плане на следующий год. А люди хотят знать, сдавали деньги, куда они делись? Все-таки мы же сдавали. Сегодня принцип такой, что с одного дома перекрывают проблемы другого дома и так уже по волне пошло, что деньгами, к примеру, нашего перекрывают проблемы другого. И на следующий год наоборот», — рассказал руководитель отдела жилищных отношений акимата г.Костанай Геннадий Колчанов.

Жалобы на ПКСК — это привычное дело, считают чиновники. А такое новшество позволит избежать множества проблем, ведь у жильцов каждого дома будет свой счет. Но по факту их будет два — текущий и накопительный.

«Возьмем 40 тенге грубо говоря. Из этих 40 тенге 12% откладываются жителями на накопительный счет. Накопительный счет в будущем это капитальный ремонт подъездов, общедомового имущества, кровли, подвального помещения. Текущий счет это остальные 88% на текущие дела. Это электрик, это сантехник, это дворник», — пояснил Геннадий Колчанов.

На сегодня в Костанае три дома уже отказались от ПКСК и перешли в ОСИ. Еще несколько сейчас собирают все необходимые документы и проводят собрания жильцов. Среди них дом №19 в микрорайоне Юбилейный.

«Мы провели собрание с жителями нашего дома, в котором они проявили желание назначить меня председателем. Есть 2 человека — совет дома, ревизионная комиссия из двух человек, которые будут проверять все наши финансовые потоки. В принципе, он будет не большим наш финансовый поток», — поделился старший по дому Сансысбай Куюбаев.

Сансысбай Куюбаев возложит на себя задачи, которые раньше лежали на ПКСК. Но чтобы разобраться во всех тонкостях этого дела, ему помогут специалисты палаты предпринимателей и жилотношений. Как рассказал Геннадий Колчанов, таким образом, всех старших по дому будут обучать законодательным аспектам и помогать в переходе к ОСИ. Что касается самих ПКСК, а их у нас в городе 86, то к январю 2021 года в привычном виде они уже не будут существовать.

«Это вес те же специалисты сантехники, электрики и дворники. Тот рабочий класс, без которого никак. Они будут преобразовываться в сервисные компании. Люди уже по своему желанию, каждый дом будет заключать с сервисной компанией договор на обслуживание», — указал Геннадий Колчанов.

Стоит отметить, что процедура перехода в ОСИ это обязательное требования для всех многоквартирных домов. Но для этого, он сначала должен быть зарегистрирован как объект кондоминиума. Стоимость оформления кондоминиума зависит от площади многоэтажки и в среднем составляет 100 тысяч тенге за дом. В Костанае на сегодня из 800 домов 219 его уже оформили.

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