До января 2021 года все многоэтажки должны быть оформлены, как объекты кондоминиума

До января следующего года все многоквартирные жилые дома должны быть оформлены, как объекты кондоминиума. Это позволит жителям многоэтажек перейти от ПКСК к новой системе управления — объединению собственников имущества. Кооперативы же больше не будут существовать в привычном виде. Они смогут лишь обслуживать дома, передает alau.kz

В Костанае начался поэтапный переход многоквартирных домов от ПКСК к ОСИ, иначе говоря, объединению собственников имущества. В чем основная суть новшества? Если сейчас ПКСК обслуживает десятки домов, и при этом у них один счет, то теперь у каждого дома будет свой личный счет в банке. Какие плюсы это дает? То, что жители дома сами будут решать, на что и сколько денег направлять. А при кооперативах такое невозможно.

«Дом ждет кровлю, например. А им говорят, вы в плане на следующий год. А люди хотят знать, сдавали деньги, куда они делись? Все-таки мы же сдавали. Сегодня принцип такой, что с одного дома перекрывают проблемы другого дома и так уже по волне пошло, что деньгами, к примеру, нашего перекрывают проблемы другого. И на следующий год наоборот», — рассказал руководитель отдела жилищных отношений акимата г.Костанай Геннадий Колчанов.

Жалобы на ПКСК — это привычное дело, считают чиновники. А такое новшество позволит избежать множества проблем, ведь у жильцов каждого дома будет свой счет. Но по факту их будет два — текущий и накопительный.

«Возьмем 40 тенге грубо говоря. Из этих 40 тенге 12% откладываются жителями на накопительный счет. Накопительный счет в будущем это капитальный ремонт подъездов, общедомового имущества, кровли, подвального помещения. Текущий счет это остальные 88% на текущие дела. Это электрик, это сантехник, это дворник», — пояснил Геннадий Колчанов.

На сегодня в Костанае три дома уже отказались от ПКСК и перешли в ОСИ. Еще несколько сейчас собирают все необходимые документы и проводят собрания жильцов. Среди них дом №19 в микрорайоне Юбилейный.

«Мы провели собрание с жителями нашего дома, в котором они проявили желание назначить меня председателем. Есть 2 человека — совет дома, ревизионная комиссия из двух человек, которые будут проверять все наши финансовые потоки. В принципе, он будет не большим наш финансовый поток», — поделился старший по дому Сансысбай Куюбаев.

Сансысбай Куюбаев возложит на себя задачи, которые раньше лежали на ПКСК. Но чтобы разобраться во всех тонкостях этого дела, ему помогут специалисты палаты предпринимателей и жилотношений. Как рассказал Геннадий Колчанов, таким образом, всех старших по дому будут обучать законодательным аспектам и помогать в переходе к ОСИ. Что касается самих ПКСК, а их у нас в городе 86, то к январю 2021 года в привычном виде они уже не будут существовать.

«Это вес те же специалисты сантехники, электрики и дворники. Тот рабочий класс, без которого никак. Они будут преобразовываться в сервисные компании. Люди уже по своему желанию, каждый дом будет заключать с сервисной компанией договор на обслуживание», — указал Геннадий Колчанов.

Стоит отметить, что процедура перехода в ОСИ это обязательное требования для всех многоквартирных домов. Но для этого, он сначала должен быть зарегистрирован как объект кондоминиума. Стоимость оформления кондоминиума зависит от площади многоэтажки и в среднем составляет 100 тысяч тенге за дом. В Костанае на сегодня из 800 домов 219 его уже оформили.

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