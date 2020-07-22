До января 2021 года жители многоэтажек должны зарегистрировать кондоминиум

До 7 января 2021 года жители многоэтажных домов должны провести государственную регистрацию домов как объектов кондоминиума. Чиновники от ЖКХ подчеркивают, сделать это нужно как можно скорее, иначе уже зимой число бесхозных домов вырастет и создаст проблемы с проведением отопительного сезона в регионе.

Согласно законодательным новшествам ЖКХ в Казахстане вводятся новые формы управления объектом кондоминиума — это объединение собственников имущества, которое является юридическим лицом и простое товарищество, работающее на основании договора о совместной деятельности. Теперь собственники квартир и нежилых помещений обязаны определиться и выбрать одну из 2-х форм управления. Сейчас же, по последним данным, в области из почти 3,5 тыс. многоэтажек зарегистрированы как объекты кондоминиума 841 многоквартирных домов или примерно 25%.

«Хотелось бы отметить, что ОСИ отличается от КСК тем, что жильцы будут управлять только своим домом. Это позволит им накапливать средства на капитальный ремонт своего дома, мониторить поступления средств и целевое их расходование. + Тогда как в КСК средства, собранные со всех домов, уходили на общий счет, что не позволяло проследить целевое использование собранных средств. Если ранее КСК одновременно выступало заказчиком и подрядчиком услуг по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома, то ОСИ выступит только в роли заказчика», — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ области Даурен Аскаров.

Жильцы будут сами привлекать управляющие или сервисные организации, заключать договоры с подрядчиками, коммунальными службами, контролировать объемы и виды выполненных работ. Все это, отмечамют эксперты, позволит исключить навязывание услуг и тарифов со стороны КСК и управляющих компаний собственникам и обеспечит прозрачное расходование средств жителей. В области уже началась работа по переходу на товарищества и объединения собственников имущества.

«На сегодняшний день акиматом Житикаринского района уже зарегистрировано 5 ОСИ. В текущем году в 2 домах ведется капитальный ремонт в рамках государственной программы «Нурлы жер» за счет кредитования из Республиканского бюджета. Еще 3 дома находятся в работе по переходу на ОСИ В г.Костанай зарегистрировано 2 ОСИ и 2 ОСИ находятся на регистрации. Данную работу акиматам городов и районов необходимо ускорять поскольку действующие органы управления объектами кондоминиума ПКСК, КСК, согласно законодательству осуществляют свою деятельность до 1 июля 2022 года», — отметил Даурен Аскаров.

По словам чиновников, жильцам многоэтажек нужно поторопиться и провести государственную регистрацию всех домов как объектов кондоминиума до 7 января 2021 года. Если этого не сделать, то число бесхозных домов может вырасти, а это создаст немало проблем во время подготовки и проведения отопительного сезона.

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