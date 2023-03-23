До этого были «цветочки»: на Землю надвигаются две мощнейшие магнитные бури

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Конец месяца будет непростым
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По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, 24, 25, 26, а также 30 и 31 марта Землю накроют магнитные бури. Одна из них — в субботу — будет уровня G2, остальные — G1.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Напомним, одна из сильнейших за последние годы магнитных бурь продолжалась на Земле свыше 35 часов. Она началась вечером 26 февраля, постепенно развивая интенсивность. С полуночи активность магнитосферы возросла до уровня G2, а после полудня — до G3. Магнитный шторм продолжался в течение нескольких часов и 28 февраля.
Кто может ощутить на себе их действие
Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
kubnews.ru