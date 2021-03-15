До какого числа нужно заплатить налог на транспорт, сообщили в ДГД Костанайской области

Владельцам авто, как отмечают налоговики, следует поторопиться. В случае отсутствия оплаты им будут выслано уведомление, а затем к делу присоединится судебный исполнитель.

После изменений в Налоговом кодексе, срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц в Казахстане, перенесли до 1 апреля года. То есть в 2021 году казахстанцы должны оплатить налог за транспорт за 2020-ый. Для исчисления налога будет применяется месячный расчетный показатель, установленный на 1 января соответствующего финансового года, за который вы оплачиваете налог.

«Налогоплательщики могут самостоятельно исчислить сумму транспортного налога за 2020 год. Для этого на сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz необходимо зайти в раздел «Электронные сервисы» / «Калькулятор» в сервисе «Расчет налога на транспорт», а также произвести расчет через мобильное приложение e-salyq Azamat -«Калькулятор», нужно знать объем своего двигателя», — сообщила руководитель управления непроизводственных платежей департамента госдоходов по Костанайской области Шынар Муканова.

Оплатить налог можно через мобильное приложение e-salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложения банков второго уровня. Налоговики так же отметили, что теперь владельцы авто могут также избежать волокиты и онлайн отменить, к примеру, ошибочно уплаченные суммы за машину.

«Для оперативного решения подобных проблем и исправления некорректных сведений разработан сервис корректировки в мобильном приложении eSalyq Азамат«Налоговый кошелек». Он позволяет в онлайн-режиме подать заявление на корректировку, в том числе на изменение характеристик транспортного средства, на исключение транспортного средства из базы данных в связи с его отчуждением и по другим причинам», — говорит Муканова. )

Если налог на авто не будет уплачен вовремя, то владельцу направят уведомление. Ему дается 30 дней за то, чтобы погасить задолженность. Если и после налог не будет уплачен, то за дело возьмется уже судебный исполнитель. Сегодня, по словам специалистов, в Костанайской области числится 9792 должника, которые за свои авто задолжали 330 млн тенге.

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