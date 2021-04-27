До конца апреля должны быть провакцинированы 20 процентов казахстанцев

До конца апреля в Казахстане должны быть привиты от коронавируса 20 процентов населения страны. Такое поручение озвучил сегодня премьер-министр Аскар Мамин на заседании Правительства, передает alau.kz

От проводимой в Казахстане вакцинации уже давно ждут увеличения темпов. Об этом не так давно говорил президент страны, а теперь повторил и премьер-министр. На состоявшемся сегодня заседании Правительства Аскар Мамин озвучил ожидания от апрельской вакцинации. По его словам итогом этого месяца должно стать получение прививок от КВИ 20 процентами населения страны. И если учесть, что в Казахстане проживает почти 18 миллионов 900 тысяч человек, то те самые 20 процентов — это 3 миллиона 700 тысяч. При этом на утро сегодняшнего дня провакцинированы оказались лишь 949 тысяч человек, то есть чуть больше 5 процентов населения. Успеет ли мин.здрав справиться с поставленной задачей, станет известно уже к пятнице.

«Еженедельная динамика заболеваемости характеризуется снижением темпа роста с 46 процентов с конца марта до 8 процентов за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 30% до 8%. Отмечается относительная стабилизация ситуации»,- привел данные министр здравоохранения Алексей Цой на состоявшемся заседании Правительства.

В зоне высокого эпидемиологического риска все еще остаются 10 регионов страны. Костанайская область в «желтой» зоне находится с 22 апреля, то есть уже свыше 5 дней, когда еще можно было продолжать жить по правилам «зеленой» зоны. При этом ежедневные сводки о заболеваемости КВИ в нашем регионе неизменно показывают снижение числа новых заболевших. Но информации о возвращении обратно в зону низкого риска КВИ пока не поступало.

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«Согласно мирового рейтинга из 221 страны Казахстан по показателю заболеваемости находится на 108 месте, по показателю летальности на 107 месте. На 27 апреля зарегистрировано 311 400 больных с положительным результатом «COVID-19» и 52 471 случай с КВИ-«,- сообщил Алексей Цой.

Для размещения больных «ковидом» в стране развернут коечный фонд. Сейчас его занятость составляет 48 процентов для инфекционных и 28 процентов для реанимационных мест. Больше всего людей, попавших в инфекционные стационары, оказалось в Кызылординской и Алматинской областях, а также в городах Нур-Султан и Алматы.

«На сегодня свободный резервный фонд составляет уже более 26 тысяч коек. Задействованы инфекционные стационары, отделения многопрофильных больниц во всех регионах, за исключением Актюбинской, Костанайской областей и города Шымкент»,- рассказал министр.

На сегодня главным средством борьбы с распространением коронавируса является проводимая вакцинация. В Казахстане со вчерашнего дня ее проводят уже двумя препаратами: российской разработкой «Спутник V» и казахстанской «QazVac». С момента начала прививочной компании нашей стране удалось подняться в мировом рейтинге вакцинации на 52 место. При этом общее число государств, участвующих в этой оценке достигает 177.

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