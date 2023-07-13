До конца августа в Костанае появятся 11 теплых остановок. Павильоны оснастят кондиционерами, там будет теплый пол и видеокамеры с выводом в службу Айкомек. Видеонаблюдение там предусмотрят, чтобы у людей не возникало желания что-то сломать или разбить, как это периодически происходит с новыми стеклянными остановками.

Их установят именно там, где по оценкам специалистов отдела ЖКХ, людей больше всего. Например, на остановках в районе Центрального рынка по улице Алтынсарина в обоих направлениях.

В городском отделе ЖКХ показали эскиз новой теплой остановки. Внутри планируют повесить интерактивную карту с информацией о маршрутах. Помимо этого павильон оборудуют видеокамерами как внутри, так и снаружи с выводом в ситуационный центр Айкомек. Одна такая остановка со всем оборудованием обойдётся бюджету в 10 миллионов тенге, сообщил Нурдаулет Бейсенов, заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная.

— В текущем году планируется установка 28 остановок из них будет семь теплых остановок, четыре теплых остановок с бизнесом. И также остановки нового типа на проспетке Абая. Теплые остановки у нас будут оборудованы кондиционером, тепловая завеса, теплый пол. А также у нас будут теплые остановки с бизнесом, точно также оснащен теплом и охлаждением, а также будет отдельно помещение под сдачу для бизнеса.

На ремонтируемом участке по проспекту Абая заменят 15 остановок. Они будут облегченные, но с таким же дизайном, как новые теплые остановки. Старые перенесут на окраины города. К работам пока не приступили, но конкурсные процедуры уже завершились, по плану до конца августа остановки должны уже появиться.

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