До конца августа в районе КСК должен завершиться ремонт многоэтажек

В этом году в Костанае ремонтируют 57 многоэтажкек. На это из бюджета было выделено больше 2 миллиардов тенге. В 44 домах идёт текущий ремонт — это покраска фасадов, архитектурная подсветка и остекление балконов.

Большая часть многоэтажек находится здесь, в районе КСК. Работы на 80% завершены, тормозит процесс замена окон на балконах.

«Кто-то уехал в отпуск на месяц, где-то бабушка прописана, а квартиру сдают, квартиранты не пускают. Уговариваем некоторых, в основном соглашаются. Многие благодарят, некоторые говорят, не надо мне ничего и все», — объяснил представитель подрядной организации.

По плану работы здесь должны завершить до конца августа. Уже можно увидеть, как многоэтажки преобразились. Аким города отметил, что обновляют только парадные и боковые части домов. Остальное уже обязанность ПКСК или ОСИ.

«Мы делаем все четыре стороны, просто 4 мы делаем с другого материала. Мы ее просто шубой закрываем и красим. Это тоже ремонт, только не панель. В этом, я считаю, ничего страшного нет. Если бы мы оставляли старую, как мы делали это в те года. Но, мы не бросаем, мы под цвет расшиваем, красим. Все нормально», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Кроме того, в 13-ти многоэтажках города проведут капитальный ремонт. Девять зданий уже приводят в порядок, по 4 все еще ведутся конкурсные процедуры.

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