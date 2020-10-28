До конца года в Костанае высадят более 3000 деревьев

Несмотря на погоду в Костанае продолжается благоустройство. В местах отдыха уже высадили сосны, а на реконструированных улицах, где из-за работ деревья были спилены, высаживают новые. Причем взамен одного срубленного дерева на улицах появляется 10 новых, передает alau.kz

В Костанае уже несколько дней земля покрыта снегом и наледью, но это не мешает подрядчикам проводить работы. Сейчас в городе продолжается благоустройство, а именно компенсационная посадка деревьев.

«Компенсационная посадка — это деревья высаживаются взамен. При проведении реконструкции, где-то был спил деревьев был предусмотрен проектом, в связи с реконструкцией инженерных сетей, где-то они мешают, где-то под снос уходят», — рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г.Костанай Нуралы Есергепов.

Под особым вниманием чиновников оказались реконструированные улицы — Чкалова, Арыстанбекова, Аль-Фараби. Здесь должны появиться десятки саженцев клена и пирамидального тополя. Рассчитывают количество деревьев просто. Если было срублено 1, значит взамен должно появиться 10.

«Реконструкцию Чкалова провели, проектом было предусмотрено, например 200 деревьев. После реконструкции, если предусмотрено проектом, мы высаживаем, где возможно на тех же участках. После чего, где уже не хватает места по заданию заказчика, мы основной упор делаем на парки», — пояснил Нуралы Есергепов.

Парки, скверы украсят деревья, которые не получилось высадить на отремонтированных улицах. Но это не все. Уже пару недель семилетние сосны украшают город. Их привезли вместе с землей из Акмолинской области. Это более 1000 саженцев. По словам специалистов, в высоту они будут достигать 5 метров. Сейчас ощутить частичку соснового леса можно в нескольких местах.

«Основная часть идет на набережной в районе Гашека, триатлон парк, также ведутся работы на дворце молодежи высажены деревья. И «Тобыл арена»», — добавил Нуралы Есергепов.

Высаживать деревья, специально нанятые подрядчики, будут вплоть до конца года. Всего в городе появится больше 3 тысяч зеленых насаждений.

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