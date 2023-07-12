До конца июля в Костанае отремонтируют фасады 34 многоэтажек на центральных улицах

В Костанае растет очередь из многоэтажек, которые нуждаются в капитальном ремонте. Горожане подают соответствующие заявки в акимат, и их уже 30. Однако глава областного центра отметил, что не все из них будут отремонтированы за счет бюджета. По его мнению, внешним обликом домов должны заниматься собственники. В порядок за госсредства сейчас приводятся многоэтажки только на главных улицах областного центра.

В этом году текущим и капитальным ремонтом планируется охватить 34 дома, на это выделят почти 2 миллиарда тенге. Как отметил руководитель городского отдела жилищных отношений, почти 877 млн тенге будет потрачено на капитальный ремонт 7 домов. Здесь приведут в порядок фасады, кровли, остеклят балконы. Еще в 27 многоквартирных домах проведут текущий ремонт. По 25 домам из общего количества работы уже начались.

— По шести многоэтажкам завершены конкурсные процедуры, определены подрядные организации, на сегодняшний день ведутся подготовительные работы, согласовываются эскизы фасадов. Срок выполнения работ до 30 июля 2023 года. Организации «New Qaz Construction», «ЕР-НУР СТРОЙ и К» и «Империя Высоты». В рамках исполнения поручения акима области нами разработана сметная документация по текущему ремонту фасада дома, расположенного по адресу Аэропорт 45 на сумму 18 млн тенге, — рассказал Радик Искалиев, руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная.

Этот дом в микрорайоне Аэропорт красили сравнительно недавно. Но, как отметил глава областного центра, были проведено техническое обследование, краска оказалась некачественной, в итоге она выцвела, поэтому решено было привести дом в порядок еще раз. При этом в отделе жилищных отношений уже образовалась очередь из многоэтажек, жители которых подали заявления на проведение капитального ремонта. Их уже 30.

Однако, по этому поводу аким Костаная Марат Жунджубаев заявил:

— Надо понимать жителям и нужно правильно объяснять, мы сегодня делаем фасады и кровлю именно на центральных улицах, которые выходят на проезжую часть. Мы не можем сейчас по всему городу пройти и всем делать фасады и так далее, для этого есть собственники квартир.

При этом в 2024 году запланировано охватить ремонтом около 50 многоэтажек, но, как отметил глава областного центра, пока это не точная цифра. Все будет зависеть от финансирования.

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