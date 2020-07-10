До конца месяца перекроют улицу в Костанае

Информацию о перекрытии улицы в Костанае распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

«Сообщаем о временном перекрытии улицы Победы в границах улиц Дулатова-Козыбаева, в связи со строительно –монтажными работами в рамках реконструкции самотечного канализационного коллектора по улицы Победы, на период с 10.07.2020 года по 31.07.2020 года»,- сообщили в ведомстве.

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