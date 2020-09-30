До конца октября в Костанае преобразятся 28 многоэтажек

Придать единый архитектурный облик городу. С этой целью из местного бюджета было выделено 800 млн тенге на обновление многоэтажек. Сейчас семь подрядных организаций ремонтируют кровли, красят стены, а где-то устанавливают специальные термопанели. До конца октября в Костанае 28 домов будут выглядеть по-новому, передает alau.kz

В Костанае продолжают преображать многоэтажки. С июля по городу работают 7 подрядных организаций, перед ними стоит задача не просто обновить внешний вид домов, а дать им вторую жизнь.

«В текущем году в городе Костанае проводятся работы по ремонту кровли и фасада за счет средств местного бюджета. на 28 домах, они находятся по улицам Алтынсарина и Мауленова. Целью данного ремонта является придание единого архитектурного облика для нашего города», — рассказала инспектор отдела жилищных отношений акимата г.Костанай Индира Исенова.

Уже сейчас часть домов покрыли декоративной штукатуркой. Она не только придает эстетичный вид, но и обеспечивает качественную теплоизоляцию. Несколько других строений просто красят. Но для большей части домов, используют вот такую термопанель. Дома для проведения этих работ выбирали исходя из их общего состояния. Но главным показателем стало состояние крыши.

«К примеру, по улице Алтынсарина на жилых домах имеется шатровая кровля. Она в первую очередь нуждалась в капитальном ремонте. Шатровая это которая шиферная и ее очень тяжело ремонтировать. По улице Алтынсарина дом 5, 7, 9, 28, 114, 116 и 117», — пояснила Индира Исенова.

Так, по улице Алтынсарина рабочие взялись за 14 домов, там уже большая часть работ по ремонту кровли и обновлению фасада выполнена. А по улице Мауленова девять многоэтажек и пока специалисты активно работают на этих крышах. Ремонт идет и на улицах Баймагамбетва и Кобланды Батыра.

«Конечно, на сегодняшний день остро стоит вопрос по приведению в порядок кровли. Жителям нет заинтересованности в ремонте кровли, но и есть конечно жалобы. Вот это и поспособствовало, чтобы и им в помощь и обслуживающим организациям ПКСК в проведении данных ремонтных работ», — добавила Индира Исенова.

На все эти работы из местного бюджета было выделено около 800 млн тенге. Уже до конца октября все многоэтажки, где работают подрядчики преобразятся.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.