До миллиона тенге без работы? В Казахстане пересмотрят систему выплат

В Казахстане планируют изменить порядок назначения пособий по безработице. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

По его словам, действующая система требует корректировки из-за выявленных случаев злоупотреблений.

«Один из примеров я приведу. Бухгалтер работала в 10 организациях ИП. Сразу в 10 организациях увольняется и подает заявку в фонд, что она находится без работы. Выплаты по правилам фонда должны пойти с учетом ее последней средней зарплаты. Сейчас потолок выплаты по пособиями пересматривается. Я объясню, почему. У нас сейчас есть моменты, где надо отрегулировать. До пандемии безработным считался человек, который 4 месяца пособие может получать. Во время пандемии его растянули на 6 месяцев. И оно осталось. Потом мы сокращаем пособие по безработице до 4 месяцев. Это сейчас обсуждается. Иначе очень много случаев, когда гражданин вчера уволился, и сразу через три дня заявляется и говорит, что ему нужно пособие по безработице. Такие изменения будут, дабы не допустить излишних выплат, которые не положены гражданам. У нас есть кейс — до 1 млн тенге получает, как безработный. Такого не может же быть. Можно не работать и получать эти выплаты».