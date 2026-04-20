Старт ремонта: 49 улиц Костаная уйдут под асфальт

В Костанае с запуском асфальтобетонных заводов начался дорожный сезон. Одним из первых объектов стала улица Дощанова — здесь уже сняли около 3,5 тысячи квадратных метров старого покрытия и заменили 124 метра бордюров.
Как отмечают в городском отделе ЖКХ, именно на этот участок после зимы чаще всего жаловались водители. Работы носят текущий характер и должны завершиться до 1 мая.
Какие улицы отремонтируют
В этом году в городе планируют привести в порядок 49 участков дорог общей протяжённостью 22,3 километра. В основном речь идёт о среднем ремонте.
В список вошли:
— улица Карбышева (от Уральской до Абая);
— два участка по Каирбекова (от Гоголя до Тәуелсіздік и от Лермонтова до Кубеева);
— Быковского и Волынова (от Абая до Гашека);
— Козыбаева (в границах Тәуелсіздік – Назарбаева);
— Летунова (от Леонида Беды до Дощанова);
— Комарова (от Баймагамбетова до Строительной).
Также в планах реконструкция улицы Наримановской — её расширят и обустроят парковочные места.
Правоповоротные съезды и расширение дорог
По словам акима Костаная Марат Жундубаев, в городе продолжается обустройство правоповоротных съездов.
«В прошлом году полностью оборудовали 14 перекрёстков, осталось ещё четыре. Расширение дорог и съезды позволяют разгрузить трафик и сделать движение удобнее», — отметил он.
Проблемы на гарантии
Сейчас в Костанае более 94 км дорог находятся на гарантийном обслуживании. Проверки выявили ряд дефектов: трещины, колейность, разрушения возле колодцев и выбоины.
В срочном ямочном ремонте нуждаются свыше 5 тысяч квадратных метров покрытия. Подрядчики обязаны устранить недостатки до 1 мая.
Отдельное внимание — проспекту Абая
Серьёзная колейность зафиксирована на проспекте Абая — на площади 16,5 тысячи квадратных метров. Ремонт здесь планируют провести с 11 по 20 мая.
Как поясняют в акимате, износ дорожного полотна связан с ростом количества автомобилей и высокой нагрузкой на магистраль. При этом рассматривается возможность сокращения межремонтного срока, чтобы не допускать серьёзных повреждений.
Сроки и бюджет
Все основные дорожные работы в Костанае планируют завершить до 1 октября. На эти цели предусмотрено 5,9 млрд тенге, без учёта гарантийного ремонта.
