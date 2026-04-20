Старт ремонта: 49 улиц Костаная уйдут под асфальт

В Костанае с запуском асфальтобетонных заводов начался дорожный сезон. Одним из первых объектов стала улица Дощанова — здесь уже сняли около 3,5 тысячи квадратных метров старого покрытия и заменили 124 метра бордюров.

Как отмечают в городском отделе ЖКХ, именно на этот участок после зимы чаще всего жаловались водители. Работы носят текущий характер и должны завершиться до 1 мая.

Какие улицы отремонтируют

В этом году в городе планируют привести в порядок 49 участков дорог общей протяжённостью 22,3 километра. В основном речь идёт о среднем ремонте.

В список вошли:

— улица Карбышева (от Уральской до Абая);

— два участка по Каирбекова (от Гоголя до Тәуелсіздік и от Лермонтова до Кубеева);

— Быковского и Волынова (от Абая до Гашека);

— Козыбаева (в границах Тәуелсіздік – Назарбаева);

— Летунова (от Леонида Беды до Дощанова);

— Комарова (от Баймагамбетова до Строительной).

Также в планах реконструкция улицы Наримановской — её расширят и обустроят парковочные места.

Правоповоротные съезды и расширение дорог

По словам акима Костаная Марат Жундубаев, в городе продолжается обустройство правоповоротных съездов.

«В прошлом году полностью оборудовали 14 перекрёстков, осталось ещё четыре. Расширение дорог и съезды позволяют разгрузить трафик и сделать движение удобнее», — отметил он.

Проблемы на гарантии

Сейчас в Костанае более 94 км дорог находятся на гарантийном обслуживании. Проверки выявили ряд дефектов: трещины, колейность, разрушения возле колодцев и выбоины.

В срочном ямочном ремонте нуждаются свыше 5 тысяч квадратных метров покрытия. Подрядчики обязаны устранить недостатки до 1 мая.

Отдельное внимание — проспекту Абая

Серьёзная колейность зафиксирована на проспекте Абая — на площади 16,5 тысячи квадратных метров. Ремонт здесь планируют провести с 11 по 20 мая.

Как поясняют в акимате, износ дорожного полотна связан с ростом количества автомобилей и высокой нагрузкой на магистраль. При этом рассматривается возможность сокращения межремонтного срока, чтобы не допускать серьёзных повреждений.

Сроки и бюджет

Все основные дорожные работы в Костанае планируют завершить до 1 октября. На эти цели предусмотрено 5,9 млрд тенге, без учёта гарантийного ремонта.

