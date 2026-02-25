В Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. По данным синоптиков, сохранится северо-восточный ветер скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на юге области — 15–20 ниже нуля. Днём столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов мороза, на юге региона — до минус 12.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 25–27 градусов мороза, днём — 15–17 ниже нуля.
Синоптики напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности при сильных морозах.
