В Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. По данным синоптиков, сохранится северо-восточный ветер скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на юге области — 15–20 ниже нуля. Днём столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов мороза, на юге региона — до минус 12.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 25–27 градусов мороза, днём — 15–17 ниже нуля.

Синоптики напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности при сильных морозах.

