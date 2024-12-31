20, 50 и даже 400 тысяч тенге готовы потратить костанайцы на новогодние подарки своим родным и близким. Детям — сладости, мамам и женам — украшения, а мужчинам — часы. В основном, вот такие презенты уже подготовили горожане.

А вот, что сами дарители хотели бы получить в подарок, выясняли наши корреспонденты.

«Подарки приготовил да, дарю не часто, поэтому, в среднем на 30-50 тысяч в среднем на каждого из членов семьи. — Расскажите, что в ваших подарках. — Что в моих подарках? Наушники AirPods, две сумки, парфюм, и сертификат хочу еще приобрести, еще не приобрел».

«Я вот недавно, позавчера приехал из армии. И, завтра поеду в Астану, буду в Астане, маме приготовил уже такие подарки, как бы с армии только приеду, надену свою форму и собирался купить ей цветы и браслет, браслет на 25 тысяч сумма, Pandora. Отцу часы подарю, уже приготовил, на 15 тысяч».

«Купила, конечно. Сумма в среднем 10-15 тысяч. Ну, допустим, плед бабушке купила, деткам, там гостинцы».

«Да, приготовил. Родным: маме, жене, племянникам. Родителям — телевизор купил, жене — серьги, а племянникам так, игрушки. — Идеальный мужчина, расскажите во сколько вам это обошлось? — Около 400 тысяч, около того».

«Самое мало, даже внукам это, самое мало — это 10 тысяч обходится, потому что дешевле ничего нет. Внуку — конструктор, внучке — сумочку, другой внучке — тапочки комнатные».

А еще, мы поинтересовались, что сами костанайцы любят, хотят или мечтают получить в подарок в предстоящую новогоднюю ночь.

«Я самое главное хочу, чтобы все были здоровы, это для меня самое главное. Вот, у меня все есть, у меня счастливая семья: двое деток, здоровая мама. Поэтому, я всем желаю счастья, добра, любви и крепкого прикрепкого здоровья. — Из чего то материального, что-то хотите? — Не знаю, вместо квартиры — дом, наверное. Я мечтаю, чтобы у меня был дом, чтобы у меня за стенкой не было соседей, которые не дают ночью спать!»

«В новогоднюю ночь — исполнения самых заветных желаний. Чтобы мои самые родные, близкие люди были со мной всегда рядом. — А вот из материального, есть какие-то пожелания? Что-то вы хотите? Чтобы просто был у всех казахстанцев достаток. — А может быть телефон, шубу какую ни будь? — Это же все мелочи».

«Любой какой ни будь подарок, приятно, чтобы было, главное. — О чем мечтаете вообще? — Ну, о чем могу мечтать, чтобы все было хорошо у всех. А как подарочек, ой, даже не знаю, вы как-то спонтанно все спрашиваете. — Шуба, золото, что хотите? — Кольцо какое-нибудь красивое».

«Я бы хотел себе, наверное, палатку зимнюю, что-нибудь типа такого. — Еще что-нибудь? — Да все в принципе, главное, чтобы здоровье было, и внимание любимых людей».

Опросив не малое количество горожан, можно сделать вывод, что для всех этот праздник — семейный, и подарки, это не самое главное. А еще, во время съемки, уличный музыкант решил поздравить всех костанайцев и зрителей телеканала «Алау» с самым волшебным праздником в году.

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