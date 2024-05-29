До сентября без горячей воды. КТЭК опубликован список улиц и микрорайонов

В связи с реализацией инвестиционной программы ГКП «КТЭК» по капитальному ремонту тепломагистрали ТМ-19 по ул.Карбышева до 1 сентября 2024 года без горячего водоснабжения останутся 86 жилых домов.

Микрорайон 9-1, 9-1Б, 9-1B, 9-2, 9-3, 9-4, 9-4А, 9-5, 9-5A, 9-6, 9-7, 9-7/1, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11, 9-12, 9-13, 9-14, 9-15.

Проспект Абая, 21, 25, 27.

Улица Баймагамбетова, 3А, 3Б.

Улица Быковского 3А.

Улица В.Интернационалистов, 1/1, 2, 2/1, 2А, 5(1), 5(2), 10, 12, 14, 16, 24.

Улица Гашека 18(1),(2).

Улица Зеленая, 6/3, 24, 25, 25/1А, 25/1Б, 26,27, 28.

Улица Карбышева, 43, 43Б, 43В, 43/3, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

Улица Маяковского, 101, 101/1.

Микрорайон «Наурыз», 1, 1Б, 2, 3, ЗА, 3Б, 4, 5, 6, бА, 7, 8, 9.

Улица Садовая, 75/9,75/10,79, 81.

Улица Спортивная, 8, | 10,12, 29.

Улица Чкалова, 15А, 15Б, 16.

Улица Центральная, 11.

Улица Штабная, 13, 16. «Капитальные ремонты ведутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении КТЭК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.