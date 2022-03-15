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Сколько продлятся школьные весенние каникулы

Фото из открытых источников

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Ранее министр образования РК приказом от 13 января 2022 года утвердил начало, продолжительность и каникулярные периоды 2021-2022 учебного года в организациях среднего образования.

Весенние каникулы начнутся с 19 марта и продлятся почти две недели, передает zakon.kz.

«Скоро у наших школьников начнутся весенние каникулы. Они продлятся 12 дней – с 19 марта 2022 года по 30 марта 2022 года», – сообщает пресс-служба МОН РК.

 

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